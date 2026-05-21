Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при Лас-Вегаса может остаться в календаре Формулы-1 до 2037 года

Гран-при Лас-Вегаса может остаться в календаре Формулы-1 до 2037 года
Комментарии

Окружная комиссия Кларка единогласно одобрила резолюцию, позволяющую продлить Гран-при Лас-Вегаса до 2037 года, сообщает издание RacingNews365.

Трасса длиной 6,201 км появилась в календаре в 2023 году по трёхлетнему контракту. В прошлом году соглашение продлили до конца 2027-го с опцией до 2032-го. Новое голосование открывает возможность для проведения гонки ещё на пять лет сверх этого. Поправка к резолюции от февраля 2023 года определяет Гран-при как «ежегодное событие», которое будет проходить в уикенд Дня благодарения.

Председатель комиссии Майкл Нафт подчеркнул, что дальнейшее продление должно сопровождаться сокращением сроков монтажа и демонтажа трассы, которые вызывали недовольство местных жителей и бизнеса.

«Я поддерживаю, но это должно сопровождаться очень чёткими параметрами. Цель дополнительного времени — сжать временные рамки и уменьшить нарушения», — приводит слова Нафта издание.

В дневное время трасса открыта для местного транспорта. Ф-1 также вложила значительные средства в строительство постоянного паддока и зон гостеприимства.

Материалы по теме
Гран-при Канады может пройти под дождём
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android