Гран-при Лас-Вегаса может остаться в календаре Формулы-1 до 2037 года

Окружная комиссия Кларка единогласно одобрила резолюцию, позволяющую продлить Гран-при Лас-Вегаса до 2037 года, сообщает издание RacingNews365.

Трасса длиной 6,201 км появилась в календаре в 2023 году по трёхлетнему контракту. В прошлом году соглашение продлили до конца 2027-го с опцией до 2032-го. Новое голосование открывает возможность для проведения гонки ещё на пять лет сверх этого. Поправка к резолюции от февраля 2023 года определяет Гран-при как «ежегодное событие», которое будет проходить в уикенд Дня благодарения.

Председатель комиссии Майкл Нафт подчеркнул, что дальнейшее продление должно сопровождаться сокращением сроков монтажа и демонтажа трассы, которые вызывали недовольство местных жителей и бизнеса.

«Я поддерживаю, но это должно сопровождаться очень чёткими параметрами. Цель дополнительного времени — сжать временные рамки и уменьшить нарушения», — приводит слова Нафта издание.

В дневное время трасса открыта для местного транспорта. Ф-1 также вложила значительные средства в строительство постоянного паддока и зон гостеприимства.