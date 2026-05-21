Марк Слейд — о победе Райкконена в Монреале-2005: атмосфера была такая, будто кто-то умер

Бывший гоночный инженер «Макларена» Марк Слейд рассказал о напряжённой обстановке в команде в сезоне-2005, когда Кими Райкконен выиграл Гран-при Канады.

Марк: У нас была проблема с температурой шин у Кими в 2005-м. На использованных шинах он был быстрее, чем на новых, поэтому ему приходилось проезжать несколько кругов, чтобы вывести машину на нужный темп. Это занимало много времени, и ему было очень тяжело.

А вот [Хуан Пабло] Монтоя со своим очень агрессивным стилем пилотирования мог быстро прогревать шины. Поэтому Кими довольно плохо квалифицировался на тот этап, но в итоге выиграл гонку — во многом потому, что Хуан Пабло заехал на пит-лейн, когда въезд был закрыт, и получил за это штраф. Так что да, ситуация была непростая.

Питер: Ну, я бы сказал, это было плохое управление на командном мостике. Инженеров тогда, наверное, тоже обвинили?

Марк: Да, именно. Но, по моему мнению, я помню, как после гонки вернулся в офис — атмосфера была такая, будто кто-то умер. И я помню, как встал и сказал: «Да ладно вам, мы только что выиграли эту чёртову гонку!» И это очень хорошо показывало атмосферу внутри команды в то время.

Победа Кими почему-то уже не воспринималась как что-то действительно хорошее. Конечно, все были раздражены тем, что на другой машине всё испортили, но мне казалось неправильным полностью игнорировать тот факт, что мы выиграли гонку с машиной Кими. И напомню: это был тот сезон, когда Хуан Пабло травмировался в начале года, так что фактически уже выбыл из борьбы за чемпионат.

Очень странная была ситуация — вот всё, что я могу сказать о том, что тогда происходило внутри команды.

Питер: Я об этом даже не знал. Ну, предполагал, что между Кими и Монтоей было напряжение, но чтобы это дошло до такого уровня — на командном мостике и в гараже — понятия не имел, что всё зашло настолько далеко.

Марк: О да. Это было своего рода предвестником истории с Льюисом [Хэмилтоном] и Фернандо [Алонсо], которая произошла несколькими годами позже.

Питер: Серьёзно?

Марк: Да. И всё упиралось в людей, которые руководили командой, и в ту атмосферу, которую они считали правильной. А это было абсолютно неправильно, — рассказал Слейд в прямом эфире для YouTube-канала Питера Уиндзора.