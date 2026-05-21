«Альпин» запустила новый симулятор уровня «Феррари» и «Макларена»

Команда «Альпин» ввела в эксплуатацию новый симулятор, разработанный британской компанией Dynisma, сообщает издание autonoción.

Установка заработала на базе в Энстоуне в среду, 20 мая. Dynisma ранее создала симуляторы для «Феррари» в Фьорано и «Макларена» в Уокинге. Ключевые характеристики нового оборудования — задержка менее четырёх миллисекунд и частотный диапазон до 100 Гц, что обеспечивает уровень реализма, недоступный предыдущему поколению симуляторов. Стоимость подобной системы оценивается в диапазоне от трёх до восьми миллионов евро.

Основатель и технический директор Dynisma Эш Уорн отметил, что «на всех стадиях разработки болида симуляция должна обеспечивать реализм и надёжную корреляцию, чтобы приносить реальную пользу». При этом наличие симулятора топ-уровня не гарантирует успеха — в прошлом году «Астон Мартин» потеряла производительность, в том числе из-за проблем с корреляцией.

