Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крофт: изменение стартовой процедуры связало «Феррари» руки

Крофт: изменение стартовой процедуры связало «Феррари» руки
Комментарии

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что увеличение времени на подготовку турбин перед стартом, введённое ФИА из соображений безопасности, нивелировало преимущество «Феррари» и сделало недостаток маленькой турбины более заметным.

«Думаю, их немного связало по рукам то, что они играли по правилам, выбрав турбину меньшего размера. Они беспокоились о стартах и решили, что лучший компромисс — меньшая турбина, которая быстрее раскручивается и позволяет быстрее трогаться с места. Теперь, с новой предстартовой процедурой, преимущество, которое у них было перед остальными, уже не такое большое. Не то чтобы ФИА не должна была ничего делать — по соображениям безопасности, вероятно, должна была. Но обновление «Феррари» в Майами не сработало так, как ожидалось, так что давление снова на них», — приводит слова Крофта издание PlanetF1.

«Феррари» привезла 11 обновлений в Майами, но, по данным издания, прибавка в гоночном темпе составила менее десятой секунды. Гран-при Канады пройдёт в формате спринта с одной тренировкой, что ограничит возможности для сбора данных.

Материалы по теме
Вассёр: без «голубого света» некоторые машины всё ещё стояли бы на старте в Китае
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android