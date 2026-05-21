Крофт: изменение стартовой процедуры связало «Феррари» руки

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что увеличение времени на подготовку турбин перед стартом, введённое ФИА из соображений безопасности, нивелировало преимущество «Феррари» и сделало недостаток маленькой турбины более заметным.

«Думаю, их немного связало по рукам то, что они играли по правилам, выбрав турбину меньшего размера. Они беспокоились о стартах и решили, что лучший компромисс — меньшая турбина, которая быстрее раскручивается и позволяет быстрее трогаться с места. Теперь, с новой предстартовой процедурой, преимущество, которое у них было перед остальными, уже не такое большое. Не то чтобы ФИА не должна была ничего делать — по соображениям безопасности, вероятно, должна была. Но обновление «Феррари» в Майами не сработало так, как ожидалось, так что давление снова на них», — приводит слова Крофта издание PlanetF1.

«Феррари» привезла 11 обновлений в Майами, но, по данным издания, прибавка в гоночном темпе составила менее десятой секунды. Гран-при Канады пройдёт в формате спринта с одной тренировкой, что ограничит возможности для сбора данных.