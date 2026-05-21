«Инди-500» угрожает гроза в день гонки

Организаторы «Инди-500» внимательно следят за прогнозом погоды перед 110-й гонкой в Индианаполисе. По текущим данным, в день старта возможны ливни и грозы.

Национальная метеорологическая служба США сообщает о 50% вероятности дождя и гроз после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 24 мая. Старт гонки запланирован на 19:45 мск.

Ожидается, что в субботу на Индианаполис обрушатся сильные осадки, а погодный фронт затем сместится в сторону Монреаля, где в воскресенье также может пройти дождевой Гран-при Канады.

Если гонка «Инди-500» будет задержана из-за погоды или многочисленных жёлтых флагов, впервые в истории возможна накладка по времени с этапом Формулы-1 в Канаде, который в этом сезоне перенесли на более раннюю дату календаря.