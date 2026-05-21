«Ред Булл» рассчитывает запустить новую аэродинамическую трубу в начале 2027 года

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о ходе строительства новой аэродинамической трубы команды и оценил эффективность последних обновлений болида.

По словам Ваше, пакет обновлений, представленный на Гран-при Майами, показал обнадёживающие результаты с точки зрения корреляции данных между симуляциями и трассой. При этом специалист отметил, что команда по-прежнему ограничена возможностями нынешней трубы, которую бывший руководитель Кристиан Хорнер ранее называл «реликтом Холодной войны» и сравнивал работу с ней со «взглядом на двое разных часов».

«Да, дело движется в правильном направлении, но у нас по-прежнему тот же инструмент и те же проблемы. Нас сдерживает… Ну, мы стараемся максимально эффективно использовать то, что у нас есть, а там посмотрим. Но скоро у нас появится новый инструмент, и я надеюсь, что он позволит нам сделать ещё один шаг вперёд. Мы надеемся, что аэродинамическая труба заработает в начале следующего года», — приводит слова Ваше издание Motorsport.

Француз подтвердил, что новая аэродинамическая труба на базе команды в Милтон-Кинсе должна начать работу в начале 2027 года.