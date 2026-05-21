Ральф Шумахер — о дебюте Ферстаппена на «Нюрбургринге»: не зря является гонщиком Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высоко оценил выступление четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга».

«Невероятно, что он там проделывал. Конечно, он пошёл на полный риск. Думаю, никто другой на такое не решился бы, ведь он уже успел совершить несколько манёвров, в том числе обогнал на траве и так далее. Невообразимо. Он был заметно быстрее всех остальных, за исключением Маро Энгеля, который, справедливости ради, смог держать тот же темп, но Лукас Ауэр и Даниэль Хункаделья выглядели по сравнению с ним просто жалко. Это просто потрясающе.

Я бы искренне порадовался за него [в случае победы]. Это было бы просто потрясающе. Но и здорово то, что он сделал. Для «24-часовой гонки на Нюрбургринге» и для автоспорта в Германии такое событие значило невероятно много. Огромный приток новых болельщиков — это действительно хорошо. Конечно, я рад и за Маро, которого знаю целую вечность, и за «Мерседес», у которых тоже был долгий период без побед.

Жаль Макса, но он ехал достаточно быстро, и я думаю, что он доказал всем там, наверху, что не зря является гонщиком Формулы-1. В общем, я полагаю, что некоторые уже осознали, что Формула-1 всё-таки занимает совершенно иное место в автоспорте.

Он был заявлен на две машины, но ни одна из них не дошла до финиша. Такова уж «Северная петля» — такое бывает», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.