Джонни Херберт: Ферстаппен немного переборщил — он никогда не уйдёт из Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не покинет чемпионат, но его недовольство машинами 2026 года оправданно.

«Макс немного переборщил — он никогда не уйдёт из Формулы-1, потому что это по-прежнему лучшие машины в мире автоспорта. Вероятно, это до сих пор самые сильные эмоции, которые можно испытать за рулём. Ферстаппен играет в политические игры, и я его прекрасно понимаю. Он и все остальные гонщики хотят машину, которая будет бросать им вызов. На данный момент эти болиды Формулы-1 2026 года этого не делают, и поэтому пилоты разочарованы.

В любом случае сейчас пытаются улучшить ситуацию с помощью изменений в регламенте, и это приведёт к тому, что все будут относиться к делу более позитивно. Было бы важно, чтобы хотя бы один гонщик высочайшего уровня участвовал в «совещании», где принимаются решения о будущем Формулы-1, потому что участие гонщика не может не иметь положительных последствий», — приводит слова Херберта издание FormulaPassion.

