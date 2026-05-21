Алекс Маркес пропустит этапы MotoGP в Италии и Венгрии после аварии в Барселоне

Пилот «Грезини» Алекс Маркес не выступит на Гран-при Италии в «Муджелло» и Гран-при Венгрии в «Балатон-Парке» из-за травм, полученных в тяжёлой аварии на Гран-при Каталонии, информирует немецкая редакция издания Motorsport.

У Маркеса диагностированы перелом правой ключицы, стабилизированный пластиной, и лёгкий перелом шейного позвонка C7, который врачи решили заживлять естественным путём. В понедельник, 19 мая, он вернулся домой в Мадрид.

Возвращение Маркеса возможно на Гран-при Чехии 19-21 июня. Замену пока не объявили — на старте сезона в Таиланде команда привлекала тест-пилота «Дукати» Микеле Пирро.

Его брат Марк Маркес также вне гонок после двойной операции на стопе и плече. Жоанн Зарко получил травмы колена в Барселоне и, по данным источника, «должен подождать несколько недель, прежде чем сможет перенести операцию на связках».