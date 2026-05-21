Херберт: на подиум в Канаде попадут оба пилота «Макларена» и Расселл

Херберт: на подиум в Канаде попадут оба пилота «Макларена» и Расселл
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт дал прогноз на предстоящий Гран-при Канады, заявив, что лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли может не попасть на подиум.

«Трасса в Канаде благоволит наиболее эффективным болидам. И в этом отношении, как мне кажется, у «Мерседеса» и «Макларена» сейчас есть некоторое преимущество над конкурентами. Думаю, что на подиум в Канаде попадут оба пилота «Макларена», а также Расселл. Да, у Антонелли сейчас победная серия, но я думаю, что англичанин сможет его победить и сломать тенденцию.

Я также полагаю, что за самые высокие места будет бороться и Макс Ферстаппен. Ведь он доказал, что умеет выжимать максимум из своей машины, а болид «Ред Булл» сейчас весьма эффективен на прямых. Да, в гонке он смотрится не так сильно, однако в квалификации он очень быстр», — приводит слова Херберта издание FormulaPassion.

