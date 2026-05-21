Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-президент «Феррари» назвал причину неудач команды в Ф-1 в последние годы

Экс-президент «Феррари» назвал причину неудач команды в Ф-1 в последние годы
Комментарии

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло объяснил неудачи «Скудерии» в последние годы изменением корпоративной культуры в команде.

«Прежде всего команде не хватает души. Отсутствие необходимого соревновательного духа на высшем уровне также помешало достижению ожидаемых результатов», — приводит слова ди Монтедземоло портал F1oversteer.

После двух этапов «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 31 очко. Льюис Хэмилтон, выигравший первый подиум в составе «Скудерии» в Китае, признал, что немецкая команда имеет «огромное преимущество», оцениваемое примерно в полсекунды с круга в гоночном темпе.

Материалы по теме
Роб Смедли: в «Феррари» сейчас лишь 5-10% тех, кто понимает, как побеждать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android