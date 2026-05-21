Экс-президент «Феррари» назвал причину неудач команды в Ф-1 в последние годы

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло объяснил неудачи «Скудерии» в последние годы изменением корпоративной культуры в команде.

«Прежде всего команде не хватает души. Отсутствие необходимого соревновательного духа на высшем уровне также помешало достижению ожидаемых результатов», — приводит слова ди Монтедземоло портал F1oversteer.

После двух этапов «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 31 очко. Льюис Хэмилтон, выигравший первый подиум в составе «Скудерии» в Китае, признал, что немецкая команда имеет «огромное преимущество», оцениваемое примерно в полсекунды с круга в гоночном темпе.