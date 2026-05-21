В «Астон Мартин» представили специальный шлем Лэнса Стролла c черешней на Гран-при Канады

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала фотографии специального шлема, в котором будет выступать 27-летний канадский гонщик коллектива Лэнс Стролл на предстоящем Гран-при Канады — 2026.

Шлем создан в сотрудничестве с компанией Krown Produce, которая является крупным импортёром и дистрибьютором свежих овощей и фруктов.

Дизайн шлема вдохновлён венками древнегреческих олимпийцев. А основным изображением служит черешня. Дизайн символизирует стремление к победе и качество канадских продуктов.

Кроме того, можно увидеть сочетание национальных цветов Канады и фирменного цвета «Астон Мартин».

