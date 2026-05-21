Боттас — о начале работы в «Кадиллаке»: мы создавали команду с нуля, такой шанс — редкость

Пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас рассказал о своём отношении к жизни и карьере, а также о создании новой команды с нуля.

«В жизни есть стороны, к которым не стоит относиться слишком серьёзно – радоваться и веселиться тоже нужно, понимаете? В противном случае в чём тогда вообще смысл всего, чем ты занимаешься? А также я усвоил, что, как только ты познаешь самого себя и начнёшь показывать себя именно таким, какой ты есть, твоя жизнь сразу становится проще. Ты перестаёшь слишком близко к сердцу воспринимать критику и разного рода мнения – люди всегда высказывают свои мнения, но надо научиться не обращать на это внимания. Тогда твоя жизнь существенно улучшается.

Команду «Кадиллак» мы создавали с нуля – раньше я не принимал участия в подобных проектах. В карьере такой шанс — редкость, и будем надеяться, что наша команда станет успешной. В этом особенность и отличие этого проекта, и такой настрой не только у меня, но и у всех, кто работает в команде. В «Кадиллаке» по-настоящему сплочённый коллектив, мы вместе отправились в это путешествие, и всё это довольно уникальная история.

Обычно в жизни ты учишься на ошибках, однако иногда удаётся избежать промахов, предвидеть их, заранее понять, с чем будут связаны трудности – и вот тут советы других людей могут пригодиться. Будем надеяться, никто в нашей команде не столкнётся с психологическими сложностями, и надеюсь, что мой опыт может быть полезен другим», — приводит слова Боттаса TSN.