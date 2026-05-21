«Ред Булл» продаст к концу года «Рейсинг Буллз», названы условия — инсайдер

Автор издания Business/book GP, посвящённого экономической составляющей Формулы-1, Марк Лимаше сообщил на своей странице в социальной сети Х, что руководство «Ред Булл» в конце этого года собирается продать «Рейсинг Буллз».

Согласно его информации, данное решение руководство «быков» вынуждено принять под давлением со стороны Liberty Media. Ориентировочная стоимость сделки оценивается в € 1,8 млрд.

Кроме того, руководство «Ред Булл» обозначило четыре условия продажи «Рейсинг Буллз», в частности: до конца действия текущего технического регламента в команде должны использоваться двигатели Ford-RBPT; одним из пилотов будет гонщик из системы «Ред Булл»; продолжить использовать текущие технологии «Ред Булл» в болидах; сохранить на машинах логотип «Ред Булл».