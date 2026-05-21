«Уильямс» объявил о назначении Пирса Тинна на пост директора по оптимизации и планированию

Британская команда Ф-1 «Уильямс» объявила о назначении Пирса Тинна на должность директора по оптимизации и планированию. Бывший операционный директор «Макларена» приступит к работе в августе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Я рад присоединиться к команде «Уильямс» в это по-настоящему интересное время. Команда поставила перед собой ясную цель – во всех областях выйти на чемпионский уровень, и мне хочется поскорее внести свой вклад в качестве одного из членов её руководства. Мне прекрасно работалось в «Макларене», я помогал команде вернуться на вершину и надеюсь, что в «Уильямсе» нам удастся сделать то же самое», — приводит слова Тинна официальный сайт «Уильямса».