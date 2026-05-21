Култхард: Ферстаппен останется в «Ред Булл» до конца своей карьеры

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен проведёт остаток карьеры в команде «Ред Булл».

«Если вернуться на пару подкастов назад, мы рассуждали о Максе: «Что бы он сделал? Каково его будущее?». Теперь же всё ясно даёт мне понять, что Макс никуда не денется. Ни одна другая команда Формулы 1 не позволила бы ему оставаться Максом. Участие в «24 часах Нюрбургринга»? «Макларен» не смог бы этого допустить, «Феррари» не смогла бы этого допустить, «Мерседес» не смог бы этого допустить, несмотря на то что он выступал за «Мерседес».

Просто из-за инвестиций, которые вкладываются в каждого пилота, а «Ред Булл» — да. Честно говоря, всё это в духе господина Матешица, основателя «Ред Булл», потому что я помню нашу первую встречу перед тем, как подписать контракт с командой. Я спросил его: «Чего вы от меня ожидаете?», и он ответил: «Будь собой». Макс остаётся самим собой. Поэтому я прекращу спекуляции, которые были пару недель назад — Макс останется в «Ред Булл» до конца своей карьеры», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

