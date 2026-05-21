«Полнейшее дерьмо и ерунда». Эстебан Окон — о слухах насчёт своего ухода из «Хааса»

«Полнейшее дерьмо и ерунда». Эстебан Окон — о слухах насчёт своего ухода из «Хааса»
Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон категорично ответил на слухи, что он может покинуть команду до конца текущего сезона.

«Честно, полнейшее дерьмо. Просто невероятно. Ну вот мы только что общались с Аяо. Кстати, его в статье назвали Рио Комацу — забавно. И они даже пишут, что у нас была серьёзная ссора в Майами. Абсолютная ерунда. Всё сфабриковано, полная хрень.

Я уже говорил, что пришёл в эту команду, потому что давно знал Аяо. У нас с ним отличные отношения, и так было всегда. Мы с командой на одной волне, и так было весь сезон.

У меня есть контракт с командой. Я расскажу вам больше позднее, но, честно, просто сумасшествие, как развились эти слухи. Я стараюсь не обращать на подобное внимание, однако когда всё становится настолько огромным, то это уже словно буллинг.

У меня всё хорошо. Мы отлично отработали в последней паре гонок. Да, в начале не везло — с сейфти-карами и тому подобным. Но темп, база на месте», — приводит слова Окона портал GPblog.

