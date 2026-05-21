«Заставили меня гордиться». Хэмилтон — о первом чемпионстве «Арсенала» за 22 года

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями из детства и эмоциями от чемпионства лондонского «Арсенала» в АПЛ. «Канониры» досрочно стали чемпионами страны за тур до конца благодаря ничьей «Манчестер Сити» в игре с «Борнмутом» (1:1).

«Мне было пять лет, когда я играл в сборной моей страны — единственной чёрной команде в том районе. Моя сестра подталкивала меня болеть за «Арсенал», но позавчерашняя победа была эмоциональной и заставила меня гордиться. Направление, которое они выбрали в последние годы, вдохновляет, и я верю, что они могут расти дальше. Что касается моей команды, я всегда смотрю на других, которые могут быть вдохновением и приносить улучшения в мою команду. Думаю, я нахожусь в хорошей ситуации, хотя всегда будут проблемы, над которыми нужно работать», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

«Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с 2004 года.

