Фернандо Алонсо преуменьшил значение улучшения управляемости AMR26

44-летний пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо преуменьшил значение улучшения управляемости болида AMR26 перед пятым этапом Формулы-1 — Гран-при Канады, которое пройдёт с 22 по 24 мая.

«Это даст нам максимум полсекунды на круге. Я всё ещё жду. Думаю, я по-прежнему лучший, просто вопрос времени, когда у меня появится машина совершеннее», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Спустя четыре этапа чемпионата испанский пилот располагается на 21-м месте в личном зачёте Ф-1, не набрав ни одного очка.

Ранее в «Астон Мартин» рассказали о сроках будущих обновлений машины 2026 года.