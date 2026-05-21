Алонсо: Формула-1 потеряла почти 10-летие чистых гонок из-за гибридных технологий

44-летний пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо раскритиковал Формулу-1, заявив, что чемпионат «потерял почти 10-летие чистых гонок», продвигая гибридные технологии.

«ДНК этих силовых установок всегда будет одинаковой, и они всегда будут поощрять медленное прохождение поворотов. Формула-1 потеряла почти 10-летие чистых гонок, навязывая гибриды», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Спустя четыре этапа чемпионата испанский пилот располагается на 21-м месте в личном зачёте Формулы-1, не набрав ни одного очка.

Фернандо Алонсо выступает за «Астон Мартин» с 2023 года.

