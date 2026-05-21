Макс Ферстаппен может повторно выступить в «24 часах Нюрбургринга» — RN365

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен может вновь принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» в 2027 году. Об этом сообщает портал RacingNews365.

Согласно имеющейся информации, в следующем году гонка пройдёт в выходные с 29 по 30 мая. И пока что ни один этап Гран-при Формулы-1 не запланирован на эти даты в предварительном календаре, который в настоящий момент составляется. Таким образом, появляется возможность повторного участия Ферстаппена.

Напомним, в дебютной гонке «24 часа Нюрбургринга» экипаж Ферстаппена финишировал на 38-м месте.