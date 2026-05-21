Перес: на этапе в Майами мы сделали неплохой шаг вперёд

Мексиканский пилот команды «Кадиллак» Серхио Перес в преддверии Гран-при Канады заявил, что команда уже лучше понимает особенности своей машины и движется по верному пути.

«Безусловно, когда новая команда начинает внедрять технические новинки, стараясь повысить скорость машины и измерить их эффективность, то именно в процессе этой работы достигается прогресс. Однозначно я считаю, что мы уже на верном пути и на этапе в Майами сделали неплохой шаг вперёд. Это проявляется не столько в плане роста результатов, однако мы уже лучше понимаем особенности машины в целом. Благодаря этому мы постепенно будем добиваться улучшений и оптимизировать работу MAC-26 во всех её аспектах», — приводит слова Переса PlanetF1.