Ферстаппен раскрыл, что может повлиять на его решение остаться в Ф-1 в следующем сезоне

Ферстаппен раскрыл, что может повлиять на его решение остаться в Ф-1 в следующем сезоне
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что согласованное на 2027 год распределение мощности бензиновой и электрической части силовой установки как 60/40 повышает шансы на то, что он останется в спорте.

«Да, безусловно. Я просто хочу, чтобы в Формуле-1 был хороший продукт, и это, безусловно, улучшит его. Изменения, которые, надеюсь, произойдут в следующем году, уже сейчас могут очень помочь. Потому что я всегда говорил — неважно, хорошая у меня машина или нет, это всего лишь продукт. И я думаю, что продукт будет улучшаться. Поэтому, естественно, удовольствие от пилотирования тоже возрастёт.

Это улучшит продукт, а значит, я буду счастливее, и именно этого я хочу в Формуле-1. Лично меня устраивает моё нынешнее положение, команда действительно прогрессирует, и это тоже очень радует.

Я всегда хотел продолжать, но мне также хотелось видеть перемены, и я думаю, что грядущие сейчас изменения определённо очень и очень позитивны. Это хорошо», — приводит слова Ферстаппена портал The Race.

Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
