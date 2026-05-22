Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис представил специальный шлем для ГП Канады с изображением мозга

Норрис представил специальный шлем для ГП Канады с изображением мозга
Комментарии

Чемпион Ф-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис представил специальный шлем для Гран-при Канады, созданный в поддержку благотворительной организации Джеки Стюарта, занимающейся помощью людям с деменцией.

«В эти выходные в Канаде я выступлю в шлеме, который был создан совместно с благотворительной организацией Race Against Dementia.

Организацию Race Against Dementia основал легендарный Джеки Стюарт. Когда я услышал, как он рассказывает о том, как деменция повлияла на его жену Хелен и их семью, я понял, скольким людям это заболевание причиняет страдания. С деменцией живут 55 млн человек по всему миру, и каждые несколько секунд кому-то ставят этот диагноз. Я хотел внести свой вклад в повышение осведомлённости об этом заболевании и присоединиться к борьбе Race Against Dementia за его искоренение.

Шлем состоит из двух частей. На одной изображён здоровый мозг, на другой — поражённый. Мы также выпустили копии, деньги с продажи которых пойдут на поддержку организации Race Against Dementia. С нетерпением жду возможности надеть его в эти «выходные», — написал Норрис на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Норриса

Фото: Из личного архива Норриса

Фото: Из личного архива Норриса

Фото: Из личного архива Норриса

Материалы по теме
Ландо Норрис поздравил Деклана Райса из «Арсенала» с чемпионством в АПЛ
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android