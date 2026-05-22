Норрис представил специальный шлем для ГП Канады с изображением мозга

Чемпион Ф-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис представил специальный шлем для Гран-при Канады, созданный в поддержку благотворительной организации Джеки Стюарта, занимающейся помощью людям с деменцией.

«В эти выходные в Канаде я выступлю в шлеме, который был создан совместно с благотворительной организацией Race Against Dementia.

Организацию Race Against Dementia основал легендарный Джеки Стюарт. Когда я услышал, как он рассказывает о том, как деменция повлияла на его жену Хелен и их семью, я понял, скольким людям это заболевание причиняет страдания. С деменцией живут 55 млн человек по всему миру, и каждые несколько секунд кому-то ставят этот диагноз. Я хотел внести свой вклад в повышение осведомлённости об этом заболевании и присоединиться к борьбе Race Against Dementia за его искоренение.

Шлем состоит из двух частей. На одной изображён здоровый мозг, на другой — поражённый. Мы также выпустили копии, деньги с продажи которых пойдут на поддержку организации Race Against Dementia. С нетерпением жду возможности надеть его в эти «выходные», — написал Норрис на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Норриса

