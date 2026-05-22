Браун: я бы не поменял состав «Макларена» ни на какой другой

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что доволен составом пилотов команды и не поменял бы Ландо Норриса и Оскара Пиастри ни на каких других гонщиков.

«Задачей номер один в списке дел [для босса команды] всегда будет заполучить лучших в мире гонщиков. Да, конечно, вам ещё нужно будет предоставить им болиды соответствующего уровня, чтобы достичь цели. Однако, как мне кажется, в Формуле-1 сейчас плотность борьбы настолько высока, что даже при наличии лучшей машины вы не получите того преимущества для победы в чемпионате, которое даст вам наличие лучшего состава пилотов.

Так что во всех наших гоночных сериях нашей главной задачей является заполучить лучший состав пилотов из возможных. И я бы не поменял состав «Макларена» ни на какой другой. И я полагаю, что ни одна из команд Формулы-1 сейчас не отказалась бы от состава Норрис — Пиастри», — приводит слова Брауна F1oversteer.