Антонелли отреагировал на сравнение себя с Синнером

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о сравнениях между ним и первой ракеткой мира Янником Синнером. Гонщик признался, что берёт пример с теннисиста, однако пока считает сравнение некорректным.

«Я счастлив, что люди сравнивают нас, но Янник так много добился в своей карьере, а я, очевидно, намного позади, так что сейчас это нечестное сравнение. Однако я смотрю на Янника как на пример того, что он делает. Я думаю поехать посмотреть на него на Уимблдон: время подходящее, потому что я уже в Англии, и это турнир, который я очень хотел бы увидеть.

Рад, что итальянская публика стала так страстно любить теннис благодаря ему, и я хотел бы сделать то же самое с моим видом спорта — не только поддерживать молодых людей, но и быть для них примером; это очень важно», — приводит слова Антонелли La Gazzetta dello Sport.

