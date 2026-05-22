Двукратный чемпион NASCAR Кайл Буш скончался в 41 год

Американский гонщик NASCAR Кайл Буш, выступавший за команду Richard Childress Racing, скончался в 41 год. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

«Мы с глубоким прискорбием и разбитым сердцем сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона и одного из величайших и самых яростных гонщиков нашего спорта. Ему был 41 год. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье Бушей, команде Richard Childress Racing и всему сообществу автоспорта», — сказано в пресс-релизе организации.

Кайл выступал в NASCAR с 2003 года. Всего американский пилот принял участие в 724 гонках в чемпионате. Буш также является двукратным чемпионом серии NASCAR Cup Series, завоевав титулы в 2015 и 2019 годах.

