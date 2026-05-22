В NASCAR отреагировали на смерть Кайла Буша

В NASCAR опубликовали заявление в связи с кончиной 41-летнего легендарного американского пилота Кайла Буша, являющегося двукратным чемпионом серии.

«Вся наша семья NASCAR убита горем в связи с утратой Кайла Буша. Будущий член Зала славы, Кайл был редким талантом, таким, который появляется раз в поколение. Он был свирепым, страстным, невероятно искусным и глубоко заботился о спорте и болельщиках. За карьеру, охватившую более двух десятилетий, Кайл установил рекорды по победам в национальных сериях, завоевал чемпионаты на высшем уровне NASCAR и воспитал следующее поколение гонщиков как владелец команды в серии грузовиков. Его острый ум и соревновательный дух породили глубокую эмоциональную связь с болельщиками всех возрастов, создав гордую и преданную «Нацию Роуди». Наши мысли с Самантой, Брестоном и Ленникс, родителями Кайла и Саманты, Куртом и всей семьёй Кайла, Ричардом и Джуди Чайлдресс, всеми в Richard Childress Racing, его товарищами по команде, друзьями и болельщиками. Сегодня NASCAR потеряла гиганта спорта — слишком рано.

В это невероятно трудное время мы просим всех уважать частную жизнь семьи и продолжать держать их в своих мыслях и молитвах. Дальнейшие обновления будут предоставлены по мере необходимости», — говорится в заявлении NASCAR.

