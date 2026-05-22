«Просто ****** cплетни». Комацу раскритиковал СМИ из-за публикаций про конфликт с Оконом

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу раскритиковал СМИ из-за публикаций про возможный конфликт с Эстебаном Оконом на Гран-при Майами.

«Честно, я вообще не знаю, откуда взялась эта история, понятия не имею. Цитировали какого‑то бразильского журналиста, но я вообще без понятия. Никакой основы, абсолютная чушь. Если кому-то хочется писать такую хрень — пожалуйста, но, чёрт возьми, это вообще журналистика? Я не понимаю, это ужасно. Чего они пытаются добиться? Это безумие, никаких оснований вообще. Кто-нибудь из вас слышал, чтобы я говорил что-то подобное? Это невероятно.

Я разговаривал с ним [в четверг] утром, но с нашей стороны тут вообще нечего защищать. Там писали, будто у меня были какие‑то проблемы с Эстебаном в Майами. Откуда это вообще взялось? У меня не было ни единого конфликта с Эстебаном в Майами. Просто поражает, как эта полная чушь раздувается, а потом, поскольку никто не проверяет источник, все начинают переписывать это друг у друга. Это журналистика? Это просто ******* сплетни.

Полная трата времен. Эстебан начинает переживать, его менеджер переживает. Эстебан знает, что у нас не было никаких ссор в Майами, по крайней мере ничего конкретного. Утром мы улыбались и обсуждали это. Что это вообще за бред? Поэтому я решил всё полностью прояснить для всех, потому что это абсолютная ерунда, полная чушь. Это просто то, что нам вообще не нужно. А потом это ещё и переводят на японский. Я даже не читал, что именно написал тот бразильский журналист, так что насколько неточным оказался японский перевод — понятия не имею. И ещё многие японские сайты очень хотят раздуть какую‑нибудь историю, например, будто я хочу взять Юки [Цуноду] или что-то в этом духе. У этого ноль оснований. Так что я вообще не обращаю на это внимания.

Но потом это подхватывают французские журналисты. И тут уже думаешь: чёрт возьми, если вы французские журналисты, то чего вы пытаетесь добиться, распространяя подобные истории ради хайпа? Вы пытаетесь утопить своего же французского гонщика? Какова вообще цель? Это просто чушь. Когда я был ребёнком, я хотел стать журналистом-расследователем. И когда я читаю подобные вещи, думаю: чёрт возьми, вам самим не стыдно писать такое? И потом, когда вы публикуете такую чушь без каких-либо оснований, вы полностью теряете доверие. Любое медиа, которое выпускает подобную ерунду, в моих глазах теряет всякое доверие. Это даже не перевирание моих слов. Там вообще ноль фактов, ничего общего с тем, что я говорил, потому что я ничего такого не говорил. Это невероятно», — приводит слова Комацу портал Сrash.net.