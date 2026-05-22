Оскар Пиастри отреагировал на слухи о переходе в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ред Булл» в случае ухода четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена.

«Слухи про «Ред Булл»? Это для меня новость, да. Очевидно, никаких обсуждений не было, но это лестно, и не более того. Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, что приятно.

Но я очень доволен тем, где я нахожусь. У меня большая уверенность в этой команде, что мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, чемпионаты в будущем, так что да, я очень доволен тем, где я нахожусь», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.