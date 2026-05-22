Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри отреагировал на слухи о переходе в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена

Оскар Пиастри отреагировал на слухи о переходе в «Ред Булл» в случае ухода Ферстаппена
Комментарии

25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ред Булл» в случае ухода четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена.

«Слухи про «Ред Булл»? Это для меня новость, да. Очевидно, никаких обсуждений не было, но это лестно, и не более того. Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, что приятно.

Но я очень доволен тем, где я нахожусь. У меня большая уверенность в этой команде, что мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, чемпионаты в будущем, так что да, я очень доволен тем, где я нахожусь», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

Материалы по теме
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Кто заменит Ферстаппена? 7 вариантов для «Ред Булл» на случай ухода Макса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android