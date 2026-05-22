«Ошибка Макса». Лоусон — об инциденте с Ферстаппеном на Гран-при Майами

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») отреагировал на приказ команды пропустить Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Майами после жёсткой борьбы между ними с одновременным выездом за пределы трассы.

«Да, мы совершили ошибку. Нам не следовало этого делать, потому что манёвр на самом деле был ошибкой Макса. И когда мы пересматривали этот момент, я думаю, что то, как команда отреагировала, означало, что эпизод не оказался просмотрен должным образом. Именно поэтому я был удивлён тогда [в гонке].

Но, с другой стороны, у тебя так мало времени, чтобы принять решение, и поэтому можно ошибиться, и, думаю, мы ошиблись. Но это определённо было из того разряда, что если бы мы столкнулись с этим снова, мы бы не приняли того же решения.

Письмо Зака Брауна? Мы всё делаем по правилам. Это самое главное. Мы не нарушаем никаких правил ни в чём подобном. И то, как был пересмотрен тот инцидент, если бы это была любая другая машина, решение было бы точно таким же. Так что просто мы ошиблись», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

