Только «Ред Булл» и «Мерседес» за переход к распределению мощности 60/40 — The Race

Только две команды Формулы-1 на данный момент выступают за переход к распределению мощности силовых установок с 2027 года в соотношении 60/40. Переговоры пройдут на Гран-при Канады, о чём сообщили в The Race.

«Формула-1 готовится к решающим переговорам по изменениям технического регламента в Канаде на этих выходных. Причём изменения, запланированные на 2027 год, не имеют необходимой поддержки для их принятия. Поскольку судьба разрекламированного перехода к распределению мощности 60/40 висит на волоске, планируются обсуждения, чтобы выяснить, можно ли найти общий язык среди производителей.

Обсуждаемая идея после Гран-при Майами заключалась в том, чтобы увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания на 50 кВт и снизить мощность батареи на аналогичную величину, чтобы сместить соотношение примерно до 60/40. Было высказано предположение, что этого изменения будет достаточно, чтобы устранить резкие падения скорости в конце прямых и чрезмерное управление энергией, а также сделать машины более интуитивными в пилотировании.

Хотя была поддержка того, что такое изменение правил было бы полезным, не было столь единодушного согласия по срокам этого изменения. Поскольку производителям необходимо выразить свою поддержку относительно того, когда следует вносить изменения, то, где сойдутся мнения большинства, определит, когда будут изменены правила. Несколько источников сообщили, что сейчас среди производителей существует явный раскол относительно того, когда следует вносить изменения: одни согласны на 2027 год, а другие хотят отложить до 2028 года.

В соответствии с управленческой структурой Формулы-1 для внесения существенных изменений в двигательный регламент необходима поддержка четырёх из шести участвующих производителей — и в данный момент такого количества нет. По имеющимся данным, только «Мерседес» и «Ред Булл» выступают за немедленный переход. Несмотря на то что оба производителя показали высокую производительность своих силовых установок в рамках нового регламента, они открыты для корректировок, которые помогут улучшить шоу.

Но, как известно, другие производители не поддерживают изменения, и их опасения основаны на двух ключевых элементах. Во-первых, это бюджетные соображения: особенно «Ауди», которая как производитель уже инвестировала значительные средства в текущий регламент и всё ещё изучает вызовы Формулы-1, считает, что трудно оправдать инвестиции в многомиллионный дополнительный проект по разработке, когда действует потолок расходов. Источники предполагают, что расходы, необходимые для доработки двигателей к следующему году, могут превысить $ 10 млн. Однако это не означает, что «Ауди» против любых изменений в следующем году: источники предполагают, что она может согласиться на незначительные изменения для улучшения ситуации. Но она не считает реалистичным приложить все усилия для достижения цели 60/40 в ближайшее время.

Другой элемент, который вызвал сопротивление у некоторых производителей и, как полагают, является тем, о чём «Ферарри» особенно заботится, — это то, что происходит с Дополнительными возможностями развития и модернизации (ADUO). Поскольку «Ферарри» особенно твёрдо уверена в том, что ADUO — это средство, с помощью которого она может догнать «Мерседес», потеря этой возможности обойти своего конкурента может иметь серьёзные последствия для конкуренции», — говорится в статье.