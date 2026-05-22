Алонсо, Антонелли и Расселл получили именные джерси клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс»

44-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), а также два пилота «Мерседеса» — 19-летний Андреа Кими Антонелли и 28-летний Джордж Расселл — получили именные джерси команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» в преддверии Гран-при Канады.

Гран-при Канады Формулы-1 в нынешнем сезоне пройдёт на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале с 22 по 24 мая. В рамках уикенда пройдут одна тренировка, спринт-квалификация, спринт, основная квалификация и гонка.

«Канадиенс» в данный момент играют в финале Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» и ведут в серии со счётом 1-0.