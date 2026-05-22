Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер назвал ключевой фактор при обновлении машин в сезоне-2026 Формулы-1

Леклер назвал ключевой фактор при обновлении машин в сезоне-2026 Формулы-1
Комментарии

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер («Феррари») высказался о работе с обновлениями болидов в сезоне-2026.

«Я много думаю об этих машинах, и самое важное сейчас — это оптимизация [обновлений]. Анализируя производительность каждой команды, я не совсем верю, что всё сводится к обновлениям, которые привезла каждая команда, и к тому шагу, который мы видели [в Майами].

Я действительно думаю, что, например, если посмотреть на «Ред Булл», который был очень силён на зимних тестах, а затем прошли эти первые три гонки, где, оказалось, что машины не полностью оптимизированы, и вы теряете много производительности. А теперь я вижу, что в Майами они сделали огромный шаг в оптимизации, в дополнение к обновлениям, которые они привезли. Так что я думаю, что очень трудно получить хорошее представление о том, насколько эффективны обновления».

Одно можно сказать наверняка: каждую неделю, которую мы проводим на заводе, работая над новыми машинами, достигается большой прогресс, и он гораздо больше, чем в прошлом. Так что будет очень важно быть на высоте с обновлениями», — приводит слова Леклера RacingNews365,

Материалы по теме
Только «Ред Булл» и «Мерседес» за переход к распределению мощности 60/40 — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android