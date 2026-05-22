Леклер назвал ключевой фактор при обновлении машин в сезоне-2026 Формулы-1

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер («Феррари») высказался о работе с обновлениями болидов в сезоне-2026.

«Я много думаю об этих машинах, и самое важное сейчас — это оптимизация [обновлений]. Анализируя производительность каждой команды, я не совсем верю, что всё сводится к обновлениям, которые привезла каждая команда, и к тому шагу, который мы видели [в Майами].

Я действительно думаю, что, например, если посмотреть на «Ред Булл», который был очень силён на зимних тестах, а затем прошли эти первые три гонки, где, оказалось, что машины не полностью оптимизированы, и вы теряете много производительности. А теперь я вижу, что в Майами они сделали огромный шаг в оптимизации, в дополнение к обновлениям, которые они привезли. Так что я думаю, что очень трудно получить хорошее представление о том, насколько эффективны обновления».

Одно можно сказать наверняка: каждую неделю, которую мы проводим на заводе, работая над новыми машинами, достигается большой прогресс, и он гораздо больше, чем в прошлом. Так что будет очень важно быть на высоте с обновлениями», — приводит слова Леклера RacingNews365,