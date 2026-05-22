Расселл изъявил желание выступить в одном экипаже с Ферстаппеном в гонках на выносливость

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») изъявил желание выступить с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном («Ред Булл») в гонках на выносливость.

«Совместное участие с Максом? Да, никогда не говори никогда. Кто знает? Макс, очевидно, один из лучших. Меня много спрашивали в прошлом году насчёт того, чтобы быть его напарником по команде, но больше это касалось выступлений в Формуле-1, чем возможности разделить одно место в машине в гонках на выносливость.

Но знаете, я за, и я был бы рад возможности всегда соревноваться с лучшими. Именно так я чувствовал себя, когда был напарником Льюиса [Хэмилтона], и так же я чувствую себя по отношению к Максу. Как любой гонщик, ты хочешь сразиться лицом к лицу с лучшими», — приводит слова Расселла RacingNews365.

