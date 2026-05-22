Макс Ферстаппен и Исак Хаджар получили именные джерси от маскота «Монреаля»

Макс Ферстаппен и Исак Хаджар получили именные джерси от маскота «Монреаля»
28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и 21-летний франко-алжирский пилот Исак Хаджар, выступающие за команду «Ред Булл», во время медиадня на автодроме имени Жиля Вильнёва в преддверии Гран-при Канады получили от маскота Йоппи из коллектива НХЛ «Монреаль Канадиенс» именные джерси.

Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015 года. С 2016-го он стал пилотом «Ред Булл», в составе которого и завоевал четыре титула. Хаджар — вице-чемпион Формулы-2 в 2024-м. С 2025-го выступает в Формуле-1. В «Ред Булл» перешёл перед сезоном-2026.

«Канадиенс» в данный момент играют в финале Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз» и ведут в серии со счётом 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32     2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46     2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05     2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32    
Календарь Кубка Стэнли - 2026
Сетка Кубка Стэнли - 2026
