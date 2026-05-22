Пьер Гасли рассказал о недовольстве работой болида «Альпин» на ГП Майами

30-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», рассказал о своём недовольстве работой французского болида на предыдущем этапе на Гран-при Майами.

«Я чувствовал себя не совсем комфортно в машине в Майами, поэтому мы потратили некоторое время, чтобы попытаться понять почему. Я думаю, у нас есть некоторые ответы, некоторые направления, которые нужно принять в Канаде, и цель состоит в том, чтобы сохранить импульс как команда и набрать как можно больше очков в спринте и гонке», — приводит слова Гасли издание RacingNews365.

Гран-при Канады пройдёт с 22 по 24 мая в Монреале.