Раскрыто компромиссное предложение по изменению правил в Формуле-1 на 2027 год

Команды и ФИА по поводу переговоров об изменении двигателей Формулы-1 на сезон-2027 разработали компромиссное решение, сообщили в Auto Motor und Sport.

«На столе уже лежит новое компромиссное предложение, которое уже обсуждалось. Оно предусматривает лишь умеренное увеличение объёма впрыска топлива на 2027 год, которое не повлечёт за собой изменений в аппаратной части. Более крупный шаг, который окончательно приведёт к желаемому распределению мощности 60/40, должен быть перенесён на 2028 год.

Для команд это предложение не имеет негативных последствий. Их не заставят строить большие топливные баки и, следовательно, новые монококи. Чтобы всё же финишировать с немного увеличенным объёмом впрыска топлива, гонки в следующем году могут быть сокращены на несколько кругов. Если это улучшит гоночную борьбу, это, безусловно, будет приемлемой жертвой.

ФИА обещала увеличение объёма топлива на 2027 год, чтобы сместить распределение мощности до 60/40 в пользу двигателя внутреннего сгорания. Теперь похоже, что эта мера будет принята только в 2028 году. Чтобы избежать серьёзных изменений, объём впрыска топлива на 2027 год может быть лишь незначительно увеличен», — говорится в статье.