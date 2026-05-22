Макс Ферстаппен объяснил, почему ему хочется ещё раз проехать «24 часа Нюрбургринга»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», объяснил, почему хочет ещё раз проехать «24 часа Нюрбургринга».

«Я, конечно, чувствую, что это вроде как незаконченное дело. Я хочу выиграть эту гонку, поэтому хочу вернуться, Однако, конечно, календарь должен это позволить. Но это определённо, конечно, гонка, в которой я хочу участвовать чаще», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

В своей дебютной суточной гонке на «Нюрбургринге» экипаж Макса лидировал бо́льшую часть заезда, однако за несколько часов до финиша столкнулся с поломкой приводного вала, из-за чего очень много времени потерял в боксах.

«24 часа Нюрбургринга». Результаты гонки 17 мая:

1. Экипаж №80 (Winward Racing — Маро Энгель, Лука Штольц, Фабиан Шиллер, Максим Мартен) — 156 кругов.
2. Экипаж №84 (Red Bull Team ABT — Лука Энгстлер, Мирко Бортолотти, Патрик Нидерхаузер) +46.311.
3. Экипаж №34 (Walkenhorst Motorspor — Кристиан Кронс, Маттиа Друди, Ники Тиим, Фелипе Фернандес Лазер) +2:28.750.

38. Экипаж №3 (Verstappen Racing — Макс Ферстаппен, Даниэль Хункаделья, Лукас Ауэр, Жюль Гунон) — отставание в 21 круг.

