Леклер оценил шансы «Феррари» сократить отставание за счёт доработки мотора

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможности доработать силовую установку итальянской команды с помощью системы ADUO, которая может помочь приблизиться к соперникам.

«Думаю, это будет очень сложно. У команд очень большое преимущество, и, честно говоря, я пока даже не знаю, относимся ли мы к числу команд, которым это поможет. Я бы удивился, если нет, потому что иногда на прямых я вижу, что мы немного уступаем «Мерседесу» или даже болиду с силовой установкой «Форд».

Но в любом случае, думаю, это определённо поможет нам попытаться подобраться ближе. Хватит ли этого, чтобы полностью сократить отставание, я не знаю. Это также зависит от того, какого уровня улучшение мы получим и получим ли его вообще. Но если мы его всё-таки получим, это точно поможет нам стать ближе», — приводит слова Леклера издание GPblog.