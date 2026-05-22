Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер оценил шансы «Феррари» сократить отставание за счёт доработки мотора

Леклер оценил шансы «Феррари» сократить отставание за счёт доработки мотора
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможности доработать силовую установку итальянской команды с помощью системы ADUO, которая может помочь приблизиться к соперникам.

«Думаю, это будет очень сложно. У команд очень большое преимущество, и, честно говоря, я пока даже не знаю, относимся ли мы к числу команд, которым это поможет. Я бы удивился, если нет, потому что иногда на прямых я вижу, что мы немного уступаем «Мерседесу» или даже болиду с силовой установкой «Форд».

Но в любом случае, думаю, это определённо поможет нам попытаться подобраться ближе. Хватит ли этого, чтобы полностью сократить отставание, я не знаю. Это также зависит от того, какого уровня улучшение мы получим и получим ли его вообще. Но если мы его всё-таки получим, это точно поможет нам стать ближе», — приводит слова Леклера издание GPblog.

Материалы по теме
ФИА внесла изменения в три раздела регламента-2026, скорректировав систему ADUO
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android