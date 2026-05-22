«Самый талантливый и одарённый пилот, садившийся в машину». Экс-напарник — о Кайле Буше

Трёхкратный победитель «500 миль Дейтоны» Денни Хэмлин рассказал об опыте работы с Кайлом Бушем, двукратным чемпионом NASCAR Cup Series, который скончался накануне в возрасте 41 года из-за болезни. Хэмлин и Буш вместе выступали за Joe Gibbs Racing с 2008 по 2022 год, после чего Кайл перешёл в Richard Childress Racing.

«Когда Кайл среди участников, гонку смотреть интереснее, чем без него. Он дарил болельщикам шоу, постоянно держал в напряжении прессу. Если бы Кайл не был моим напарником, я бы не одержал столько побед. Когда он с тобой в одной команде, это заставляет тебя работать ещё упорнее. Он умел находить скорость такими способами, которые ты даже не мог себе представить. Я ездил на таких же машинах, как и он, и не мог его догнать. Когда в 2000-х он пришёл в Joe Gibbs Racing, всё изменилось. Изменился сам подход. В борьбе на трассе он был лучшим. Он совершал обгоны, которые, казалось, физически невозможно совершить. Благодаря ему мы все становились лучше.

Когда мы выступали вместе, он не всегда вёл себя зрело. Он был лишь на несколько лет моложе меня, однако был намного более дерзким. Но когда он познакомился с Самантой, когда они завели детей, он изменился, как и все мы меняемся, когда появляются дети. Кайл стал спокойнее, и это была лучшая версия Кайла. За последние 10-11 лет, с тех пор, как родился Брекстон, он стал выдающимся человеком и прекрасным товарищем по команде. Я сочувствую Richard Childress Racing — в 2001 году они потеряли Дэйла Эрнхардта, а теперь — Кайла Буша. Не могу себе представить, через что сейчас проходят семья Кайла и его команда.

Моё первое и любимое воспоминание о нём — это первые тесты, на которых мы были в одной команде. И он подошёл к моему столу и сказал: «Ну, теперь узнаем, насколько ты на самом деле хорош». Он выехал и показал лучшее время. Затем я его превзошёл. Он сел в машину и проехал ещё быстрее. И так несколько раз мы превосходили друг друга. Уже тогда я понял, что с этим парнем будет очень непросто.

Сейчас моя сильная сторона — полуторамильные трассы, и это благодаря Кайлу. Я следил за ним и учился, он был мастером такого типа трасс. Его талант буквально приводил меня в трепет. Лично я считаю, что он самый талантливый и одарённый пилот, когда-либо садившийся в машину», — сказал Хэмлин в интервью телеканалу ABC.

Кайл Буш умер 21 мая 2026 года. В общей сложности в NASCAR Cup Series он провёл 21 полный сезон, взял два чемпионата и одержал 63 победы. По числу выигранных гонок Буш занимает девятое место за всю историю чемпионата.