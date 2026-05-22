Антонелли объяснил, почему Вольф защищает его от лишнего давления

19-летний пилот «Мерседеса» и лидер личного зачёта Формулы-1 Кими Антонелли объяснил, почему руководитель команды Тото Вольф старается сдерживать ожидания от его выступлений после мощного старта сезона.

«Об этом мы с Тото Вольфом не говорили, но я считаю вполне нормальным, что он старается немного снизить ожидания вокруг меня, потому что команда пытается защитить меня после такого сильного начала сезона, какое у нас получилось.

Неизбежно будет уикенд, который сложится неудачно, где я допущу ошибку или что-то пойдёт не по плану. Поэтому важно сохранять спокойствие и оставаться под защитой, потому что по ходу года очень многое может измениться», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.

Антонелли проводит второй сезон в Формуле-1. После четырёх этапов чемпионата итальянец одержал три победы подряд и возглавил личный зачёт.