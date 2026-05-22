Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли объяснил, почему Вольф защищает его от лишнего давления

Антонелли объяснил, почему Вольф защищает его от лишнего давления
Комментарии

19-летний пилот «Мерседеса» и лидер личного зачёта Формулы-1 Кими Антонелли объяснил, почему руководитель команды Тото Вольф старается сдерживать ожидания от его выступлений после мощного старта сезона.

«Об этом мы с Тото Вольфом не говорили, но я считаю вполне нормальным, что он старается немного снизить ожидания вокруг меня, потому что команда пытается защитить меня после такого сильного начала сезона, какое у нас получилось.

Неизбежно будет уикенд, который сложится неудачно, где я допущу ошибку или что-то пойдёт не по плану. Поэтому важно сохранять спокойствие и оставаться под защитой, потому что по ходу года очень многое может измениться», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.

Антонелли проводит второй сезон в Формуле-1. После четырёх этапов чемпионата итальянец одержал три победы подряд и возглавил личный зачёт.

Материалы по теме
«К нему нужно относиться как к необработанному алмазу». Вольф — об Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android