Алекс Албон наехал на сурка и попал в аварию на тренировке Гран-при Канады

Пилот «Уильямс» Алекс Албон попал в аварию во время единственной тренировки Гран-при Канады. Тайский гонщик наехал на сурка, после чего ударился о стену. Сессия была прервана красным флагом.

Албон располагается на 17-й строчке в личном зачёте, набрав одно очко на Гран-при Майами. Его напарник Карлос Сайнс находится на 14 месте с четырьмя очками, набранными на этапах в Китае и Майами. Лидером является итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, набравший сто очков после четырёх этапов чемпионата.

После тренировки, в 23:30 мск состоится спринт-квалификация Гран-при Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда.