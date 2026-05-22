Алекс Албон наехал на сурка и попал в аварию на тренировке Гран-при Канады

Алекс Албон наехал на сурка и попал в аварию на тренировке Гран-при Канады
Пилот «Уильямс» Алекс Албон попал в аварию во время единственной тренировки Гран-при Канады. Тайский гонщик наехал на сурка, после чего ударился о стену. Сессия была прервана красным флагом.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Фото: F1 TV

Албон располагается на 17-й строчке в личном зачёте, набрав одно очко на Гран-при Майами. Его напарник Карлос Сайнс находится на 14 месте с четырьмя очками, набранными на этапах в Китае и Майами. Лидером является итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, набравший сто очков после четырёх этапов чемпионата.

После тренировки, в 23:30 мск состоится спринт-квалификация Гран-при Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда.

