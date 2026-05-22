Антонелли — лучший в единственной тренировке ГП Канады. Расселл — 2-й, Ферстаппен — 5-й

В пятницу, 22 мая, на международном автодроме имени Жиля Вильнёва состоялась первая и единственная практика пятого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Канады. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, второй результат – у его напарника Джорджа Расселла, третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Канады. Первая тренировка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:13.402.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.142.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.774.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.953.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.964.

6. Ландо Норрис («Макларен»)+1.397.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.561.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.050.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.296.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.461.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.812.

12. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.851.

13. Эстебан Окон («Хаас») +3.095.

14. Алекс Албон («Уильямс») +3.240.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.258.

16. Пьер Гасли («Альпин») +3.407.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.576.

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.029.

19. Оливер Берман («Хаас») +4.368.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.466.

21. Серхио Перес («Кадиллак») +4.524

22. Франко Колапинто («Альпин») — нет времени.