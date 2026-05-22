Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Канады 2026 — результаты тренировки

Антонелли — лучший в единственной тренировке ГП Канады. Расселл — 2-й, Ферстаппен — 5-й
Комментарии

В пятницу, 22 мая, на международном автодроме имени Жиля Вильнёва состоялась первая и единственная практика пятого этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Канады. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, второй результат – у его напарника Джорджа Расселла, третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 1
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:13.402
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.142
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.774

Формула-1. Гран-при Канады. Первая тренировка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:13.402.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.142.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.774.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.953.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.964.
6. Ландо Норрис («Макларен»)+1.397.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.561.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.050.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.296.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.461.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.812.
12. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.851.
13. Эстебан Окон («Хаас») +3.095.
14. Алекс Албон («Уильямс») +3.240.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.258.
16. Пьер Гасли («Альпин») +3.407.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.576.
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4.029.
19. Оливер Берман («Хаас») +4.368.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.466.
21. Серхио Перес («Кадиллак») +4.524
22. Франко Колапинто («Альпин») — нет времени.

Материалы по теме
Раскрыто компромиссное предложение по изменению правил в Формуле-1 на 2027 год
«Просто ****** cплетни». Комацу раскритиковал СМИ из-за публикаций про конфликт с Оконом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android