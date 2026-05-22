Главная Авто Новости

Эстебан Окон столкнулся со стеной во время тренировки Гран-при Канады

Эстебан Окон столкнулся со стеной во время тренировки Гран-при Канады
Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон попал в аварию по ходу первой и единственной тренировки Гран-при Канады, а после завершения сессии оказался под расследованием стюардов.

Инцидент с Оконом произошёл под конец практики, когда француз разбил переднее крыло, однако смог вернуться на трассу после ремонта. Позже стюарды обратили внимание на другой эпизод с его участием: пилот покинул пит-лейн на красный сигнал светофора в конце сессии, когда команды отрабатывали стартовые процедуры. К тому моменту на болиде Окона уже заменили переднее антикрыло.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам тренировки Окон показал 13-е время. Лучший результат в сессии продемонстрировал пилот «Мерседеса» и лидер личного зачёта Андреа Кими Антонелли.

Ранее в этой же тренировке в аварию попал пилот «Уильямса» Алекс Албон, повредивший машину после наезда на сурка.

