Окон не наказан за выезд на трассу при красном сигнале светофора. Судьи объяснили почему

Французского пилота «Хааса» Эстебана Окона стюарды решили не наказывать за выезд с пит-лейна на красный сигнал светофора после завершения первой и единственной тренировки Гран-при Канады.

«Стюарды изучили данные системы позиционирования/маршальской системы, видеозаписи, данные хронометража, телеметрию и видеозапись с бортовой камеры.

Данные хронометража показывают, что автомобиль пересёк линию через 1,11 секунды после окончания сессии. Однако видеодоказательства показывают, что почти наверняка гонщик не мог увидеть смену сигнала светофора с зелёного на красный из-за своей близости к линии выезда с пит-лейна.

Таким образом, хотя нарушение регламента действительно было совершено, с учётом смягчающих обстоятельств, заключающихся в том, что гонщик не мог увидеть красный сигнал светофора, наказание не применяется», — говорится в официальном заявлении ФИА.