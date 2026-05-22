Главная Авто Новости

Окон не наказан за выезд на трассу при красном сигнале светофора. Судьи объяснили почему

Окон не наказан за выезд на трассу при красном сигнале светофора. Судьи объяснили почему
Французского пилота «Хааса» Эстебана Окона стюарды решили не наказывать за выезд с пит-лейна на красный сигнал светофора после завершения первой и единственной тренировки Гран-при Канады.

«Стюарды изучили данные системы позиционирования/маршальской системы, видеозаписи, данные хронометража, телеметрию и видеозапись с бортовой камеры.

Данные хронометража показывают, что автомобиль пересёк линию через 1,11 секунды после окончания сессии. Однако видеодоказательства показывают, что почти наверняка гонщик не мог увидеть смену сигнала светофора с зелёного на красный из-за своей близости к линии выезда с пит-лейна.

Таким образом, хотя нарушение регламента действительно было совершено, с учётом смягчающих обстоятельств, заключающихся в том, что гонщик не мог увидеть красный сигнал светофора, наказание не применяется», — говорится в официальном заявлении ФИА.

