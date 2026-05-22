Мекис: Ламбьязе уходит в «Макларен», чтобы в будущем стать руководителем
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис пояснил свои слова о будущем гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который после 2027 года перейдёт в «Макларен». Ранее Мекис заявлял, что Ламбьязе уходит в британскую команду на должность руководителя.

«Смотрите, насколько я это понимаю, ДжиПи уходит в «Макларен», чтобы в какой-то момент стать руководителем команды. Именно это я и говорил вам тогда. Очевидно, у нас было несколько разговоров до того, как он должен был принять решение.

Только не спрашивайте меня, случится ли это на самом деле. Когда именно это может произойти — не моё дело. Я могу лишь рассказать вам содержание наших разговоров», — приводит слова Мекиса журналист Томас Махер на своей странице в социальной сети X.

