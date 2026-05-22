Главная Авто Новости

Команда Кайла Буша изъяла номер пилота из обращения до прихода его сына в NASCAR

Команда NASCAR Richard Childress Racing объявила, что временно прекращает использование автомобиля с номером 8 после смерти пилота команды Кайла Буша.

«Команда Richard Childress Racing решила временно прекратить использование автомобиля с номером 8 и начиная с этапа на Charlotte Motor Speedway, а также в дальнейшем будет выставлять машину под номером 33.

Кайл Буш сыграл ключевую роль в создании фирменного дизайна стилизованного номера 8 для RCR, и этот номер стал неразрывно ассоциироваться с самим Кайлом, а также оказался важным символом для его болельщиков и всей индустрии NASCAR. Никто не сможет продолжить эту историю на том уровне, на котором это делал он.

Номер 8 будет сохранён и станет ждать Брекстона Буша, когда тот будет готов начать карьеру в NASCAR», — сообщила пресс-служба команды на странице в социальной сети X.

Скончался знаменитый американский гонщик. Ему был 41 год, а что произошло — неясно
