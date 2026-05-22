В Формуле-1 могут продлить сезон-2026 до 20 декабря — DAZN

В Формуле-1 подготовили рабочий план по изменению календаря сезона на случай возвращения ранее отменённых этапов. Об этом сообщает испанское издание DAZN.

По информации источника, руководство чемпионата намерено сохранить в календаре Гран-при Саудовской Аравии, а также вернуть Гран-при Бахрейна, чтобы восстановить две гонки, отменённые в апреле. Текущий рабочий вариант предполагает проведение Гран-при Бахрейна в первые выходные октября — со 2 по 4 октября, между этапами в Азербайджане и Сингапуре.

Если этот сценарий будет реализован, после завершения европейской части сезона и Гран-при Мадрида чемпионат проведёт тройной выезд с этапами в Азербайджане, Бахрейне и Сингапуре.

После недельного перерыва календарь продолжится ещё одной серией из трёх гонок — в Остине, Мексике и Бразилии. Затем, после ещё одной паузы, Формулу-1 ждёт третий тройной выезд с этапами в Лас-Вегасе, Катаре и Саудовской Аравии. По данным источника, в таком случае сезон завершится 20 декабря Гран-при Абу-Даби.