Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 могут продлить сезон-2026 до 20 декабря — DAZN

В Формуле-1 могут продлить сезон-2026 до 20 декабря — DAZN
Комментарии

В Формуле-1 подготовили рабочий план по изменению календаря сезона на случай возвращения ранее отменённых этапов. Об этом сообщает испанское издание DAZN.

По информации источника, руководство чемпионата намерено сохранить в календаре Гран-при Саудовской Аравии, а также вернуть Гран-при Бахрейна, чтобы восстановить две гонки, отменённые в апреле. Текущий рабочий вариант предполагает проведение Гран-при Бахрейна в первые выходные октября — со 2 по 4 октября, между этапами в Азербайджане и Сингапуре.

Если этот сценарий будет реализован, после завершения европейской части сезона и Гран-при Мадрида чемпионат проведёт тройной выезд с этапами в Азербайджане, Бахрейне и Сингапуре.

После недельного перерыва календарь продолжится ещё одной серией из трёх гонок — в Остине, Мексике и Бразилии. Затем, после ещё одной паузы, Формулу-1 ждёт третий тройной выезд с этапами в Лас-Вегасе, Катаре и Саудовской Аравии. По данным источника, в таком случае сезон завершится 20 декабря Гран-при Абу-Даби.

Материалы по теме
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут вернуться в календарь 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android