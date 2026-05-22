Главная Авто Новости

Албон пропустит спринт-квалификацию из-за аварии в первой практике Гран-при Канады

Албон пропустит спринт-квалификацию из-за аварии в первой практике Гран-при Канады
Пилот «Уильямса» Алекс Албон не примет участия в спринт-квалификации Гран-при Канады после инцидента с диким животным по ходу первой тренировки.

«После инцидента с диким животным на трассе в первой практике Алекс Албон не примет участия в сегодняшней спринт-квалификации. Несмотря на все усилия команды по восстановлению машины, повреждения оказались значительно серьёзнее, чем предполагалось изначально, из-за чего потребовалась замена коробки передач и силовой установки.

Для Алекса это крайне неудачное стечение обстоятельств, однако команда постарается использовать все данные, полученные на стороне гаража Карлоса Сайнса, чтобы максимально подготовиться к завтрашним сессиям», — сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х.

Напомним, по ходу первой и единственной тренировки Албон повредил машину после наезда на сурка.

